民眾到中彰旅行，只要事先與旅宿飯店業者預約，即可享有免費接駁服務。（參山處提供／潘虹恩台中傳真）

交通部觀光局補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務7月1日上路，參山國家風景區管理處3日指出，首批推出7條路線免費接駁，遊客可從高鐵台中站、台中火車站、彰化火車站、豐原火車站、朝馬轉運站等運輸場站搭乘小客車往返住宿地點。

參山處長曹忠猷指出，配合交通部促進疫後觀光政策，第1階段推出的中彰7條路線免費接送服務，與5家小客車租賃業者和15家旅宿業者合作，民眾到中彰旅行，只要事先與旅宿飯店業者預約，即可享有免費接駁服務。另外參山處也持續受理新路線申請，請小客車租賃業者與旅宿業者合作申請。

首批旅宿業包括台中梨山賓館、福壽山農場、惠來谷關溫泉會館、神木谷假期大飯店、日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館、屋頂上的天空、武陵賓館、富野渡假村、台中港酒店、東勢林場森林渡假會館等11家；彰化地區鹿遊人文民宿、二鹿行館、宮后文旅、天后民宿等4家，共7條接駁路線。

參山處指出，參山轄管觀光圈從竹竹苗到中彰共5縣市，為提升國內、外遊客人次與旅遊品質，配合交通部觀光局的在地接駁服務政策，一方面透過免費接送的服務引更多遊客，提升服務口碑，另一方面也能夠達到整個觀光圈的觀光產業鏈串連。

「在地接駁服務」申請，新的路線將陸續提供中彰竹竹苗小客車租賃業、旅宿業者申請「在地接駁服務」，由旅宿業者與小客車租賃業者合作提供定時、定點、免費接駁旅客往返「運輸場站至住宿地點」的服務，以補足公共運輸場站至旅宿的「最後1哩路」，交通部觀光局得視經費支應情形，提前公告停止受理補助申請。