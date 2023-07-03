大陸人氣男星蔡徐坤過往以帥氣外型以及舞台魅力，獲得不少粉絲支持。誰料他近日風波不斷，不僅遭狗仔爆料與女子一夜情更逼墮胎，且蔡母還有秘密錄音、裝監視器等行為，在陸網上引發討論。對此，蔡徐坤沉默8天後於今(3)日在微博上發文澄清，然而知名狗仔葛斯齊卻批評：「避重就輕、混淆視聽！」

蔡徐坤近期遭狗仔爆料與女子一夜情，事後更逼女方墮胎的傳聞，在陸網上引發討論，而相關消息更延燒出「與未成年女子一夜情」、「該名女子是多次參加蔡徐坤活動的女粉絲」等多種版本。對此，蔡徐坤於今日稍早發文回應，承認曾與C女友交往過，然而，文中也強調和C女交往均屬雙方自願，否認「女方為未成年」以及「強制墮胎」等傳聞。

對此，狗仔葛斯齊今日也在社群上發文，表示：「頂流3890萬粉絲，我們是沒在客氣的，前有凡後有坤，好好接受大眾的檢視吧！」並指出蔡徐坤在風波爆發後，相關討論話題更是屢屢衝上微博文娛熱搜榜單之中，但他卻消失神隱，直到第二彈爆料的前半小時才發聲明回應，讓葛斯齊不忍直言：「你真的覺得只有這樣？！別再避重就輕、混淆視聽！」此外，葛斯齊也在微博中回覆：「我不會捶他，要也是挖掘的狗仔捶。」

事實上，大陸狗仔懂瓜呱今日再度爆料蔡徐坤還有另一位秘密情人「W小姐」，內容提及該名女性是蔡徐坤的多年粉絲，家境優渥的她還透過人脈獲得偶像的聯絡方式，而後互動逐漸密切並在未成年時與蔡徐坤發生「親密關係」，狗仔在爆料中也一併附上對話截圖以及兩人「火車便當姿勢」的合照佐證。對此，蔡徐坤火速在微博回應：「純屬造謠，已去報警！照片不是我！」接著就有粉絲挖出該張照片其實是一名大陸網紅拍攝的情侶生活照，上傳時間是2019年，質疑Ｗ女爆料的照片是假的。

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