中國女子被索1.8萬 張慶信狠批移民局官員如「飢餓豺狼」

馬來西亞一段「內閣部長擅闖機場入境廳」的影片近日在社交媒體上廣為流傳，並引發馬國部長是否濫用職權的爭議。馬來西亞旅遊、藝術及文化部長張慶信承認短片中的部長就是他本人，但他強調自己是通過正當管道申請通行證進入吉隆坡國際機場入境廳，解救一名遭官員刁難和索賄的中國籍女遊客。

據《網易新聞》報導，馬來西亞旅遊文化部長張慶信指控稱，吉隆坡國際機場移民局官員才是濫權貪污的一方。事件源於一名中國籍女子因語言不通，被馬國移民局官員沒收手機，召入小黑屋問話超過15個小時，期間只提供一餐，還索討約1萬8千令吉（約合台幣12萬元）的「放行費」。

張慶信形容，機場移民局官員「舉止態度蠻橫惡劣、毫無人道可言」。他得知事件後，親自帶領部門官員前往機場了解情況，並順利解救這名女子。

馬來西亞《星報》指出，這名女子是中國官方電視台一名高層人員的私人助理，兩人一同到馬來西亞。陸媒高層人員順利通關，但該女子卻被禁止入境，這名高層人員於是向馬來西亞駐廣州總領事館求助。

張慶信稱，他接到領事館人員的電話及了解情況後，聯繫了反貪污委員會，並於上周五（6月30日）凌晨3時前往機場解救這名女子。

張慶信還說，外國人抵境後遇到這種事已不是頭一遭，他呼籲內政部和反貪會正視此事，立即展開調查。揪出這些惡劣的、猶如飢餓豺狼並破壞國家形象的人！」

張慶信親自披露機場邊境官員索賄的消息也驚動首相安華（Anwar Ibrahim）。安華7月2日亦前往機場巡視時表示，大部分官員都恪盡職責，但不排除有一小撮害群之馬。

馬國交通部長陸兆福則指出，每名部長都有貴賓通行證，方便進入機場禁區履行公務。他相信張慶信被指硬闖機場是一場誤會。移民局及反貪會，將針對張慶信對機場移民局官員的指控展開調查。