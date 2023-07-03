央行發行局局長鄧延達表示，這次選擇以「錢塵往事」為主題，區分為「遠古貨幣」、「歷代法幣」及「邁向銀本位」等三個單元，作個別專題介紹，展期自7月起至明年6月底止。

鄧延達說明，首先是遠古貨幣，展示夏商時期的貝幣及春秋戰國的布幣、刀幣與圜錢，其中，遠古時代都使用貝幣交易，但由於耗損量大，後續慢慢演變到戰國時期的布幣，而如今包括央行、台灣銀行及財政部的標誌，都是以布幣概念設計。

其次是歷代法幣，展示秦半兩、漢五銖及唐、宋、元、明、清等朝代所發行的通寶。鄧延達舉例，秦半兩是「外圓內方」的造型，也因此被民間俗稱為「孔方兄」，至於後續的漢五銖，則是中國歷史上正式將鑄幣權集權中央。

最後是邁向銀本位，此單元展示銀錠、元寶與銀元等代表邁向銀本位制的貨幣。

鄧延達表示，古錢幣是先民日常交易的重要媒介，也承載著鑄造當時的審美觀、文化意涵與貨幣主權；央行希望透過本次特展，帶領大眾回首「錢塵往事」。未來央行也會繼續增補充實本博物館網站內容外，並將不定期推出各類主題特展。

觀察歷年虛擬特展參觀人次，根據央行統計，前年特展參觀人次達7,803人，去年增加至8,807人，以此成長幅度，今年有望首次破萬人參觀。央行也補充，券幣數位博物館於2020年改版至今，累積造訪人數已經達10.8萬人。