許多學生都會在課餘之時兼職打工。一位任職於科技業的男子表示，目前他打算離職跳槽當服務業，不過由於過去沒有相關經驗，所以打算先從兼職做起，因此好奇「有人畢業還在做工讀嗎？」，對此，許多服務業人士紛紛分享經歷，還有同樣從科技業跳槽服務業的前輩透露，他最好經濟狀況無虞再選擇跳槽，因為薪水約會大砍2/3，不過最大優點就是輕鬆很多。

原PO在Dcard發文表示，一般來說社會人士做兼職工作多是為了準備考試的人，「不知道有沒有人因為其他原因而繼續找工讀做呢？」，原來是因為科技業辦公室相當沉悶，想多接觸人的原PO才會興念跳槽服務業，但他過去並無相關經驗，所以才想短期打工3至6個月體驗服務業職涯。

對此，許多人紛紛回應，「我同事，兼三份兼職，一個月快4萬」、「說實話，我覺得工讀很棒，不用扛責任」、「我22歲在加油站當工讀，但是我們這邊的工讀是三節禮金特休都有，而且我這個月自己排休6天而已，一天上8小時也有3萬多，很多人問我怎麼不找個有興趣的工作，我就是那種過一天是一天、天天開心就好的那種人」；有過來人指出，「我是軟體業轉去服務業，不缺錢再來吧，薪水大概1／3，但輕鬆很多」。

不過也有從服務業轉科技業的人提到，「說真的你做到熟能生巧時，科技業根本涼到靠北，我現在一天實際工時大概不超過3小時，很偶爾才會忙一整天，近一年來沒加班都準時走，但同事關係要搞好，然後跟對老闆」；他認為服務業很多忙東忙西，主管層特別是小主管易有莫名優越感，很愛洗腦別的公司不會比較好，另外原PO若是成家立業都還是要錢，未來態度可能會轉為老闆若不給更高薪、就不做事情的態度。