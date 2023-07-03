精測6月合併營收達2.69億元，較前一個月成長12.8％，但仍較去年同期下滑35.0％，第2季單季合併營收為7.44億元，較前一季度成長10.22％，以單季營收表現來看，季成長達雙位數，已有擺脫營運谷底之勢，但較去年同期下滑37.2％， 累計今年前六個月的合併營收達14.20億元，較前一年同期下滑29.5％。

精測表示，走過產業景氣低靡的上半年，雖然第3季復甦較預期緩慢，但隨著AI及車用相關半導體測試需求逐步增溫，今年下半年仍有機會優於上半年。