使用逾半世紀第一、二代的花蓮大橋，遭0206、0918大地震侵襲，經前立委現任縣長徐榛蔚、前縣長現任立委傅崐萁及立委鄭天財等人共同努力，爭取高達24億元建設經費，交通部公路總局今天舉行第三代花蓮大橋動土典禮，將全面改善花蓮東西向交通品質，為代代兒孫造福。

「今天花蓮縣正在辦喜事！」立法委員傅崐萁今天道出花蓮人的好心情，誠摰地再次感謝這麼多工程界的夥伴，大家攜手同心，才能讓今天要花蓮大橋正來改建。尤其，更開心的是，歷任的段長特別回來參加動土盛典，讓這場動土記者會充滿許多感人的故事。

交通部公路總局今天舉行第三代花蓮大橋動土典禮，將全面改善花蓮東西向交通品質，為代代兒孫造福。(戴志揚翻攝)

第一代橋建於1968年；二代橋是2002年完工啟用，遭2018年0206花蓮大地震侵襲，前立委徐榛蔚縣長等立委爭取舊橋重建，2021年完成細部設計。但是，原本一條520公尺的二代橋，就要面對950公尺的河川治理線，足足落差四百多公尺，這對一個跨越花蓮溪整個花蓮縣東西向的交通，教人情何以堪。

傅崐萁向大家分享爭取花蓮大橋改建過程點滴。(戴志揚翻攝)

傅崐萁向大家分享爭取花蓮大橋改建過程點滴。(戴志揚翻攝)

傅崐萁向大家分享爭取花蓮大橋改建過程點滴，在0206大地震後，橋樑整整向上隆起60公分，這已經是危橋了。崐萁當時在縣府服務，我要感謝徐榛蔚縣長，當時的徐委員在立法院，跟時任司長陳文瑞（現高升公路總局長），大家來共同協調，希望能夠全橋改橋，是非常辛苦的討論過程。

傅崐萁說，全橋改建因為從方案一號到方案四，還包括方案二有A、B 兩項，合計五個方案，從從方案一大約7.5億，到方案四的13.75億元，從中擇一。究竟要簡單修繕？ 還是全橋改建？最後要謝謝徐委員當時在立法院的堅持，用方案四13.75億元，才是最為適當的。

傅崐萁話峰一轉，提及河川治理線與建築成本提高，多次流標，一條完整的橋，不是只有595公尺，再加兩側的上下引道總共1100公尺，最後才從13.75億提升23.96億元正式決標定案。能夠帶給花蓮東西向一條最安全的道路，是不是我們給所有工程團隊掌聲，好不好？台前掌聲如雷。

傅崐萁還提到也要謝謝世曦顧問王薇薇董事長，接下來世曦的責任重大，我們的橋品質不但要好，而且能夠為兒孫做好基礎建設。這是花蓮人在辦喜事，我們一棒接著一棒，特別謝謝工程團隊和陳文瑞總長全力支持。

傅崐萁還說，他經常向陳局長陳情，因為地方有好多建設，尤其去年918 地震以後，好多的重建以及包括我們蘇花改二期工程。蘇花改一期551億已經完工，當時所有反對的人，現在都在使用這條道路，而且還特別的安全。蘇花改二期，還要謝謝陳局長，從原本的450億提升到700 多億，再加上從蘇澳直接銜接到東澳的180億，總共1015億。從台北一直到新城的太魯閣大橋，有一條完整安全、快速的道路，讓花蓮子弟能夠安全回家。

傅崐萁重申，交通部公路總局讓我們完整安全回家的路，能夠平安回到花蓮，我們再次給交通部、陳局長以及所有同仁表達感謝。地方許多交通建設一步步地把它完成，大家攜手同心不分彼此，為建設花蓮共同努力，希望所有工程中一切順利平安圓滿，花蓮會更好。