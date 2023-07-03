力麗累計今年1～5月合併營收37.85億元，年衰退30.67％；力鵬1～5月合併營收123.55億元，年成長11.2％。

力麗指出，通膨、升息，加上美中地緣政治衝突愈演愈烈，不確定及高風險的外部環境，持續調整產品結構、提高高附加價值產品比重，尤是環保永續綠能產品，才能在變動中維穩。

「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」生效後，對於力麗印尼力寶龍廠的擴建是一大利多，主要以聚合產品為主的力麗指出，全球服飾廠下單動能轉向東南亞地區，印尼力寶龍可望為力麗挹注更多的營運成效。

至於以尼龍相關產品為主要營項的力鵬，受惠轉投資的伊德石化貿易業績持續增加下，這一、二年的營收都維持正成長；力鵬指出，集團將運用垂直整合聚酯及尼龍上下游製造體系的優勢，整合紗織染一貫廠及印尼廠區設備規模和貿易條件競爭優勢，持續追求營運的穩定成長。

另外，力鵬持股70％的「力寶龍能源股份有限公司」也將規劃投入風力發電的綠電領域，初期地點鎖定彰化地區一帶。