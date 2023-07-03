第34屆金曲獎於1日舉行，歌手艾怡良頒發最佳單曲製作人獎項時鬧烏龍，得主原本屬於嘟嘟及周已敦，卻因為艾怡良將評審長簽名看成得獎人，導致唸成陳建瑋，事後艾怡良忍不住自責道歉，網路上也對頒獎信封的排版和艾怡良表現產生不小討論，但現場除了艾怡良，歌手黃宣頒獎時也唸錯，黃宣今日（3）於社群平台道歉了。

黃宣今日（3）於社群平台發文，提到「其實當天在頒第二個獎項『最佳演唱錄音專輯獎』時，我在宣佈完得獎作品後，也不小心把該獎項之評委召集人王家棟老師的名字連帶唸出來，太激動了實在抱歉，虛心檢討，但也很開心能將該獎親自頒給我的好兄弟蔡周翰，以及蔡法藍！」Francis Tsai法蘭與錄音師蔡周翰上台後黃宣一一握手沒有更正，兩位得獎者也沒有提到唸錯，直接在台上發表得獎感言。

當天黃宣與饒舌歌手陳星翰Starr Chen一同頒發最佳演唱錄音專輯獎，他先是大聲喊出專輯名稱「《Time’s up》」，唸到得獎人脫口的卻是王家棟，不過《Time’s up》的製作人其實是Francis Tsai法蘭與錄音師蔡周翰，王家棟是第34屆金曲獎錄音專輯組的召集人。雖然唸錯得獎者，但黃宣的表現並沒有引起太大波瀾，網友點出關鍵在於黃宣揭獎的順序，先唸出專輯名稱，接著才唸得獎者姓名，所以即使名字唸錯，但得獎者依然可以從專輯來判定是否得獎。