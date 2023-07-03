消弭山海屯及市區的落差，台中市府積極推動捷運山海環線，4年來歷經中央6次審查，台中市府交通局依照交通部去年底的審查意見做修正，總經費維持833.41億元，規畫山線高架延伸烏日3.7公里、海線雙軌暨部分高架25.9公里，也新增甲后線鐵路14.3公里，3日再次提報中央審查，盼爭取全額補助。

交通局長葉昭甫表示，「山海環線可行性研究修正報告」從2019年在交通部複審後，至今已歷經6次審查修正，根據去年中央書面意見函覆，市府將原本的財力級次從3級提升到2級，經檢討修正，將總經費維持在原規畫的833.41億元，整體自償率17.30％。

台中山海環線包括山線高架延伸烏日3.7公里，以及大甲至沙鹿雙軌高架、沙鹿至追分為平面雙軌，共25.9公里；另新增甲后線鐵路可連結海線大甲站、山線后里站，總長14.3公里。

葉昭甫表示，根據「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」的規範估算，中央、地方在該計畫分攤比例為中央負擔53.4％、經費約445.03億，地方自籌比例為46.6％、經費約388.38億元；因山海環線屬於國有財產、是台鐵的系統，且未來營運、產權都屬於中央，希望中央能全額補助。

「中央全額補助，合情合理。」葉昭甫特別呼籲中央儘速召開審查會議，並且快點核定計畫，藉以串聯中部區域產業，更盼藉由鐵路沿線都市的開發帶動地方發展，整合全市運輸需求，也透過交通網絡的發展強化中台灣整合榮景，達到雙贏效益。