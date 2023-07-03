台南市警3分局海南派出所巡佐吳偉倫涉嫌吸毒，警方根據線報3日上午8時許在安南區住處將他逮捕，在房內查獲1包安非他命，他落網供稱因自律神經失調，才會吸毒止痛，警3分局證實他年初就長期請病假，6月時申請一次退休。此案依照嚴重影響警譽，向警局報請2大過免職。

吳偉倫1995年從警至今，警界資歷至少25年，擔任過偵查隊小隊長，曾酒後與同事口角挨揍，後轉任派出所巡佐，平時工作表現平平，近年身體精神狀況極差。

台南市警6分局近日調查1起毒品案時，發現其中1名吳姓藥腳竟是警察，暗中報請檢察官指揮，3日上午8時許持搜索票到吳男家中，在房內查獲1小包安非他命，將正在睡覺的吳男逮捕。

吳男表示近年疾病纏身，深受自律神經失調所苦，吃遍許多西藥都無效，遍尋不著良方，才尋求毒品止痛，警方在他房內確實查獲許多藥包，一度以為也是毒品，後來查證都是有處方箋的西藥。

台南市警3分局表示，吳偉倫今年初起，陸續稱病長期請假，包括事假與病假都請，上個月已申請一次退休，因毒品罪落網，分局依照嚴重影響警譽，向上級報請2大過免職，未來連退休金都可能泡湯。

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