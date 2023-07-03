俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）宣布，俄羅斯將在8月每天減產50萬桶原油。

據《路透》報導，諾瓦克周一（7月3日）發聲明稱，「為了確保石油市場保持平衡，俄羅斯將自願在8月每天減少供應50萬桶石油。」有分析指出，這是莫斯科為推動全球油價上漲的另一舉措。

俄財政部周一說，俄羅斯烏拉爾原油6月的價格平均為每桶55.28美元（約新台幣1720元），比2022年同期的87.25美元少了31.97美元；此外，55.28美元的均價也低於西方設定的價格上限。

諾瓦克的發言人拒絕透露，俄羅斯的原油產量是否也會以同樣的數量下降。

俄能源巨頭俄羅斯國有石油公司（Rosneft）負責人謝琴（Igor Sechin）6月說，由於俄原油產量的出口份額較小，俄羅斯正在輸給其他石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC＋）的國家。

謝琴指出，一些OPEC＋國家的原油出口量高達其產量的90％，而俄羅斯僅以其產量的一半供應全球市場。