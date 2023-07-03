麝香豬逛大街 網友笑：二師兄又調皮了叫孫悟空來

開車未禮讓行人新制提高罰則，促使用路人提高警覺，昨日民眾在路上遇到豬過馬路，不禁PO網「單兵該如何處置？」引發網友們議論紛紛，笑說「叫孫悟空來」、「二師兄又調皮了」等；警方表示，飼主如因疏縱或牽繫禽、畜或寵物，在道路上奔走而危害交通者，可處所有人300元以上600元以下罰鍰。

蘇姓男子在路上看到麝香豬後，PO臉書表示，「現在開車最夯議題，斑馬線看到人要停，但我遇到豬豬閒晃，請問單兵該如何處置？」網友笑說，「叫孫悟空來」、「烤乳豬如何」、「二師兄又調皮了」、「撞上去就有豬肉吃了」等，讓人啼笑皆非。

蘇男表示，昨日行駛在蘇澳鎮白米社區的永春路，看到一隻豬在馬路中的雙黃線上閒晃，當下還想說有沒有看錯，然後豬就慢慢靠近他的車身，他跟他太太都覺得好可愛！不禁笑說，現在路上不僅要注意行人，還要注意豬，但他強調，雖然那條路車流量不大，若駕駛視線較昏暗或沒注意，也是容易造成危險。

蘇澳派出所所長吳大晉表示，有關社群網路所發布的貼文，針對民眾指稱有寵物豬在道路上影響交通，飼主如因疏縱或牽繫禽、畜或寵物，在道路上奔走而危害交通者，依道路交通管理處罰條例第84 條規定，可處所有人300元以上600元以下罰鍰；請用路人行駛道路時，務必注意車前狀況，以確保行車安全。