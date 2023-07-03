「小小管家體驗營」專案，小孩可參加「小小孩夏祭體驗3選1」，跟著管家學習日本文化禮儀與茶道精神。（日勝生加賀屋提供）

「大人式暑假」一泊三食包含日式早、晚餐，還有冰淇淋鬆餅雙人套餐及日式花浴衣買1送1體驗。（日勝生加賀屋提供）

「夏日祭典活動」住房專案均附贈遊戲兌換券1張，持券參加遊戲闖關，有機會帶走近3萬元的住宿券。（日勝生加賀屋提供）

館內2樓大廳可看到許多色彩鮮豔的紙鶴連成為千羽鶴，有祝福客人健康平安的含義。（日勝生加賀屋提供）

「美和夏日花手水日式庭院」為最夯IG拍照熱點，旅客宛如置身日本京都。（日勝生加賀屋提供）

為期2個月的暑假，不少家庭都有出遊計畫。搶攻暑期旅遊商機，北投日勝生加賀屋推出充滿濃厚日本風情的「夏日祭典活動」三部曲住房專案，包括「寶貝孩子王」夏祭一泊一食、「小小管家體驗營」夏祭一泊二食、「大人式暑假」夏祭一泊三食，不光是小孩獨享，大人也有成人式的暑假時光。該系列住房專案均贈遊戲兌換券，持券玩遊戲，有機會抱走近3萬元的住宿券。

「夏日祭典活動」平日限定「寶貝孩子王」夏祭一泊一食專案，爸媽同行，小孩可免費入住日式園景雅致套房，平日限定價13300元加1成。系列活動中最讓品牌鐵粉敲碗的就是「小小管家體驗營」夏祭一泊二食專案，入住官網獨賣房型「園景和式雅緻日式套房」，可享專屬提早入住，待全家換好日式花浴衣再一起參加「小小孩夏祭體驗3選1」，可跟著管家學習日本文化禮儀與茶道精神或是DIY水信玄餅，或館內藝術巡禮，親子歡度充滿日式風情的偽日本假期。該專案平日售價18200元，假日20200元起，均需加1成服務費。

另外，「大人式暑假」一泊三食專案，除了「天翔廳」正統精緻和風早、晚餐，還有館內咖啡廳的「沐日冰淇淋鬆餅」雙人套餐及日式花浴衣買1送1。專案平日17500元，假日19500元起，需加1成服務費。

「夏日祭典活動」住房專案均附贈遊戲兌換券1張，每日下午3點至5點於飯店1樓屋台，旅客憑專案內贈送的夏祭遊戲兌換券，或至大廳櫃台直接購券參與，遊戲兌換券1張100元；持券可參加「童玩劍玉趣」等遊戲闖關，有機會帶走近3萬元的平日一泊一食住宿券、雙人獨立湯屋券、白磺大眾湯券及多款加賀屋精選禮盒。

除了住房專案內容，日勝生加賀屋在「夏日祭典活動」推出5大沉浸式亮點，讓旅客免飛日本，在北投即可體驗濃厚的日式祭典風情。步入館內１樓的「昭和仲夏風鈴廊道」，旋即感受被風鈴包覆的療癒感，聽著風鈴輕擺搖曳出聲，伴著向日葵風車裝飾，真的有種置身日本的小錯覺；而進電梯一入眼簾的是挑空區金魚悠遊水球的藝術裝置，讓電梯空間洋溢清涼氛圍。

日本傳統節日「七夕祭」即將到來，在七夕當天，日本人會將自己的心願掛在七夕許願竹，館內2樓大廳也布置許願竹，旅客可拿取許願祈福小卡籤寫上自己心願掛上，體驗日式七夕氛圍。「紙鶴・千羽鶴」在日本長壽象徵，2樓櫃台大廳可看到許多紙鶴連成的千羽鶴，色彩繽紛，有祝願旅客身體健康平安的美意。

最夯IG拍照熱點為「美和夏日花手水日式庭院」，經典枯山水庭院造景的「金娘苑」，放滿七彩繽紛的繡球花手水巧思，美到讓人少女心大爆發。而「夏日冰菓趣」，旅客可嘗試有趣好玩的DIY水信玄餅，好拍好玩。