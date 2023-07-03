三個月前中國最高領導人習近平還在莫斯科與俄羅斯總統普丁碰杯，並表示對普丁在俄羅斯人民中享有的「堅定支持」充滿信心。但是，瓦格納兵變動搖了普丁的強人形象。密切觀察中國的人士稱，兵變雖然只持續了很短的時間，但可能會導致習近平重新思考與俄羅斯的密切關係，這種關係使中國政府在全球遭受批評，甚至威脅到中國在海外的利益。

《紐約時報》分析稱，中國將俄羅斯視為挑戰美國主導的全球秩序的必要夥伴。但普丁入侵烏克蘭並依賴僱傭軍團等做法迫使北京頂著西方壓力為中俄關係辯護。瓦格納兵變引發人們對普丁權威的質疑，中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員蕭斌說，「中國認識到普丁政府內部在政治上是比較脆弱的。這種脆弱性以前就存在，在俄烏戰爭爆發之後，這種脆弱性被加大了」。

分析人士稱，中國在兵變後重申了對克里姆林宮的支持，因為兩國領導人的利益一致。但兵變實際上已迫使北京必須考慮普丁如果突然被推翻的後果，中國的地緣政治、經濟和領土利益將受到何種的影響，這可能會導致中國與俄羅斯保持某種程度的距離。

在普丁執政的23年裡，俄中關係相比之前有了顯著改善。俄羅斯現在發生任何政權更迭，都會馬上令中俄重新評估兩國關係。蕭斌說，中國會擔心俄羅斯的新領導人重新調整國家，對美國採取更友好的姿態。這可能會使中國在與美國的競爭中陷入孤立，並面臨更大的壓力。

曾在美國任中國情報分析師的約翰．卡爾弗說，在更極端的情況下，北京與莫斯科的關係可能會因此惡化，如此將迫使中國在與俄羅斯接壤的邊境地區重新部署軍隊。如此一來將影響中國對台灣、南海與印度進行衝突的部署，雖然俄羅斯發生的事情還不足以讓中國重新思考軍事部署問題，但會讓他們首次思考這個問題。

俄羅斯的不穩定除了軍事問題外，也會影響俄羅斯對中國的能源供應問題。澳洲國立大學政治學家宋文迪說，北京會要求俄羅斯在天氣供應上做更多讓步，將以前供應歐洲的天然氣轉向中國。

報導分稱，中國為支持俄羅斯付出了相當大的代價，俄烏戰爭加劇了中國與美國的緊張關係，損害了中國改善與歐洲關係的努力。烏克蘭的反擊也令全球更加關注中國在台灣問題上的侵略立場。

中國在國內小心翼翼地應對這些不利條件。中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文表示，中國政府仍然相信普丁控制著俄羅斯，「認為瓦格納事件會分裂中俄是戰略誤判。」

其他值得注意的中國專家卻認為，俄烏戰爭已損害了中國在世界上的地位。中國清華大學資深國際關係學者閻學通在一個中國研究學術網站上表示，美國至今沒有派兵保衛烏克蘭，但相比之下，北約的歐洲成員國已增加了他們在亞太地區的存在。「從安全角度來看，這場戰爭並沒有增加中國的國家安全，反而使中國面臨更多的安全威脅。