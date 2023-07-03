日本內閣官房長官松野博一3日在記者會上明確表示，東京電力公司福島第一核電廠處理水（核污水）排海時間將在夏季左右，這一計畫沒有改變。日本首相岸田文雄4日將與聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西會面，葛羅西將向日方提出關於福島核污水排放問題的全面調查報告，日方計畫對內容進行評估後，正式決定核污水排放日期。

據日媒報導，IAEA署長葛羅西日前宣布在東京電力福島第一核電廠開設一個當地事務所。葛羅西預定4日至7日訪日，與日本政府高官會面，還將前往福島第一核電廠。岸田4日將與葛羅西舉行會面。日本將拿到有關排海安全性的綜合報告，作為判斷排放時間等的依據。

東京電力將在核污水排海時使用多核素去除設備（ALPS）等，把污染水的放射性物質去除到國家規定的標準以下。氚無法用目前的技術去除，將用海水稀釋到標準的40分之1以下。日本計畫透過海底隧道，將處理水排放到1公里外的海洋。

日本政府在2021年4月決定將核污水排入海洋，IAEA在過去兩年裏進行了安全審查。《日本經濟新聞》3日報導說，IAEA此前公布的6份報告中肯定了氚含量少等數據，認為排海方法和一系列設備「妥當」。

日本新聞網JNN於本月1日至2日向全國1207名18歲以上民眾（以有效應答者為準）進行了電話輿論調查，結果顯示，贊成向海洋排放核污水的占45％，反對的占40％。日本漁業人員擔心因排放污水後而聲譽受損，對此持續表示反對，但全體民眾中贊成排放的意見更多。

在今年5月《讀賣新聞》和《韓國日報》進行的聯合輿論調查中，日本民眾贊成核污水排放的占60％，是反對人數（30％）的一倍。

2021年4月起，日本政府單方面作出核污水排海決定，此後無論是中國、韓國、俄羅斯等周邊國家以及太平洋島國，都明確表示反對核污水排海。