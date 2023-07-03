「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，為了推廣線上基金交易，鉅亨買基金近年相當積極與各領域合作。這次特別跨界到電影圈，就是看重台北電影節團隊「在地化」、「國際性」、「獨特性」的理念與「鉅亨買基金」相符，並希望透過這次的合作拓展「鉅亨買基金」做為台灣企業公民的文化視野！

台北電影節倡議「台灣電影就從北影開始」，不但讓電影教育深耕台灣在地，更是眾多國內外電影世界首映、亞洲首映的重要舞台，匯集了國際視野和獨特性。張榮仁指出，就像「鉅亨買基金」成立至今八年，同樣積極耕耘台灣基金投資教育，提供優惠的費率、專業的資訊，以及好用的交易介面，讓台灣民眾的投資可從「鉅亨買基金」開始。張榮仁強調，鉅亨不同於其他基金平台，具備國際性觀點的投資研究團隊，以及獨有的買基金App，可以陪伴投資人隨時隨地，買好基金。

台北電影節總監李亞梅也在自己社群發文回憶，2015年開始在平台上投資基金的經歷，也常常和親朋好友、同事、學生分享個人的理財心得，而這也是台北電影節攜手「鉅亨買基金」合作的因緣。

李亞梅進一步提到，藝術電影工作者或者年輕世代，常常遇到工作不太穩定，或者對於理財常感到不解或無力。她強調，雖然投資有風險，但完全不投資風險更高！李亞梅也期待，電影圈的朋友或影迷，都能透過輕鬆入門的理財管道，提早開啟理財之路，也能讓自己在喜愛的事業上打拼之後，更沒有後顧之憂！

「鉅亨買基金」這次推出台北電影節影迷專屬優惠，活動期間截至2023/12/31，使用優惠代碼「TFF25」開戶完成，送單筆零手續費優惠券最高14筆！加入「鉅亨買基金」後即享配息基金申購終身零手續費，以及全平台基金定期定額終身零手續費優惠。此外，在鉅亨買基金申購基金終身免信託保管費，還有會員禮、開戶禮、生日禮和不定期的優惠好康，投資人可善用這些優惠，將有助提高投資效益。