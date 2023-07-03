桃園市府暑假提供422個工讀機會給大專院校學生，3日舉辦職前說明會，報到率達99％。（蔡依珍攝）

桃園市府暑假提供422個工讀機會給大專院校學生，3日舉辦職前說明會，報到率達99％，副市長蘇俊賓說，今年中籤率僅35％，呼籲學子不要只是當一分打工，期許他們實習中了解行政部門如何運作，並藉機拓展人脈和視野，相信2個月後回到學校可以用不同思維看待事情。

蘇俊賓說，桃園公部門暑期工讀計畫在市府勞動局與各局處協調後共釋出422個職缺，吸引1204位符合資格者報名，中籤率約35％，他直指付出時間及勞力後若只為獲得一份薪水，有其他待遇更佳的機會，希望學子不要把公部門的工讀視為一份單純的打工。

蘇俊賓進一步解釋，希望在2個月的暑期工讀期間了解行政部門的運作方式，以及各項政策與活動涉及哪些單位參與、編列多少預算等。他提到，政策推動時涉及諸多利害關係人，青年學子過去是「市民」，從今日起將成為市政推動的一份子，可學習以市府的角度看待如何舉辦活動、修復道路、進行跨單位協調、照顧弱勢等，相信在2個月回到校園後，看待同樣一件事情會有完全不一樣的角度與思維。

蘇俊賓說，學生也難得有機會可以認識多位跨局處的公務人員，從中獲得不一樣的人脈，產生不同的視野，期待大家在職缺無聊的地方，找到有趣的角度，在這2個月收穫滿滿，市府會持續開創更多元的職缺。

就服處指出，桃市府各機關提出許多具特色的實習計畫，如社會局「老人及身心障礙者營養餐飲服務計畫」、大溪木藝生態博物館「大溪慶典展示資源調查及輔導計畫」及養護工程處「騎樓整平桃園好行推廣計畫」等，讓學生運用所學專長執行各計畫。