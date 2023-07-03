炎亞綸。（鄧博仁攝）

網紅耀樂日前指控藝人炎亞綸在他未成年時與他發生性關係，並偷拍影片，士林地檢署檢察官指揮婦幼警察隊3日上午約談炎亞綸到案，並持士林地院30日核發的搜索票同步執行，下午4時進入炎亞綸位在福華路的住處，直至晚間近7時許離開，耗費3小時，員警從炎亞綸的電腦、雲端下載大量的影音資料，預期將對案情有重大突破，炎亞綸現已進入地檢署接受檢察官複訊。

炎亞綸中午12時許，遭警方帶往八德路二段的工作室，下午4時，被帶到福華路的工作室等2處警方在工作室內發現手機空盒，與炎亞綸正在使用的手機序號不同，警方懷疑炎亞綸還有使用另一支手機，警方要求炎一併交出來。

警方隨即前往第2個搜索點，炎亞綸位在福華路的住處，並在屋內發現大量的影音資料，警方預期將對案情有重大突破，花費近3小時拷貝資料，直至近7時，才將炎亞綸帶往士林地檢署複訊，其餘電腦設備警方一併查扣，送往市刑大科偵隊解析，還原相關資料。