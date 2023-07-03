刑事局中打五隊破獲以楊姓男子為首的詐騙集團，查扣手機等贓證物。(警方提供)

詐騙人頭帳戶從早期價格低、容易取得，受檢警加強掃蕩、民眾觀念提升影響，已演變為「奇貨可居」情況。刑事局中打五隊破獲以楊姓男子為首的詐騙集團，赫然發現人頭戶價格從幾年前的2、3萬，已飆漲至每個帳戶10至15萬，且為避免「黑吃黑」或當事人反悔，該集團還控制對方行動，甚至對被害人施虐，依組織犯罪防制條例、詐欺及妨害自由等罪法辦。

警方日前接獲線報，指稱有詐騙集團大規模招募人頭帳戶，經持續追查、跟監6月中旬兵分6路搜索，共逮獲集團楊姓首腦（34歲）及杜姓、許姓、陳姓等集團成員共7人，並查扣楊男等人行騙使用的手機、電腦硬碟等贓證物。

警方調查，該集團是透過網路，以每個人頭帳戶10至15萬元的價格，向不特定人士收購帳戶，對外稱之為「收車」，且為了遊說被害人同意，還會特別標榜「不控車」，但等到對方與集團成員約定面交帳戶時，就會被帶到旅館內控制行動，並要求被害人強行登入網路銀行，且必須設定「約定轉帳」，藉以綁定該帳戶。

警方查出，王姓、孫姓被害人就是被以此手法收購帳戶，其中王男確實拿到款項，孫男則因不願意被綁定帳戶，竟遭楊男帶著其他成員以鎮暴槍、辣椒水等方式毆打、凌虐，甚至將孫男當成「豬仔」，以4萬元價格賣給另個集團，所幸孫男趁著警方臨檢旅館時伺機脫困。

警方指出，人頭帳戶之前價格較低，但可能是因檢警大力掃蕩、民眾觀念改變，近來詐騙集團要購買人頭相對不易，「供需失衡」的情況也使得人頭帳戶價格攀升，而詐騙集團為了避免「黑吃黑」或當事人反悔，也紛紛要求被害人綁定帳戶。