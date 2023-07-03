據央行公布364天期定存單標售結果，僅吸引2,439.6億元資金進場搶標，相較於上月同天期的2,468.75億元再下滑；本期投標金額倍數也降至1.74倍，同樣略低於上月同天期的1.76倍；本期得標比率增為57.39％，得標加權平均利率下降至1.179％。

觀察364天期定存單得標利率，去年升息前低至0.397％，且過去寬鬆環境下，利率長期在此水準徘徊；直到去年以來央行升息，364天期定存單得標利率一度在去年11月衝至1.274％，創下歷史新高，今年市場預期升息循環將告終，加上市場資金仍充沛，業者踴躍搶標、對前景看法轉趨樂觀，得標利率也慢慢下降。

銀行資金調度主管表示，央行6月停止升息，加上上月底及季底資金需求結束，7月資金氛圍轉向寬鬆，「市場錢還是很多」，在資金去化需求下，業者紛紛搶標，7月364天期定存單得標加權平均利率降至1.179％的今年次低水準，符合市場原先預期的1.16％至1.23％。

以投標金額倍數來看，本期倍數下降至1.74倍，也是今年以來次低，顯示投標資金態度相當保守。銀行主管說，投標倍數雖下降，但業者之間投標利率範圍很寬，有些業者考量資金配置需求，不惜把利率寫得很低也要標下，使得標加權平均利率下滑，後續就看市場資金情況，現階段包括報稅、季底都已過去，市場資金慢慢轉趨寬鬆。

央行在2010年4月開始標售364天期定存單，提供銀行過剩資金去化管道，標售金額1,000億元。2014年2月提高到1,200億元，2015年3月再增至1,300億元、同年6月二度上調為1,500億元，及2016年2月加碼為1,600億元，2017年5月又提高至1,700億元，2022年6月首度調降至1,400億元。