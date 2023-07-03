清景麟建築團隊位於高雄的「清景麟國家公園」、台南「研森」、「清景麟長勝」、「清景麟美學」、「清景麟夢公園」和嘉義的「清景麟嘉科」等六大案，1日起推出「出億元成家計畫」的聯合行銷，購屋簽約金由清景麟幫買家支付，要助首購族成家圓夢。

清景麟建築團隊3日表示，為了協助自住客、首購族買房，清景麟建築團隊旗下高雄、台南及嘉義等6個建案，從7月1日至9月30日止，聯合推出「億元成家計畫」，只要在活動期間，完成指定建案的限量戶別購屋簽約，即可享有「購屋簽約金清景麟幫您付」優惠，簽約金10萬、15萬及20萬三種金額現購現抽拚運氣，最高可省20萬元，全台限額500名。

清景麟指出，6個指定建案也將於112年10月10日當天，舉辦「感恩加碼再回饋」公開抽獎活動，所有該案的已購客每購買乙戶，即有乙次抽獎機會，首獎皆為價值新台幣159.9萬元的HYUNDAI IONIQ 5 EV400電動汽車乙輛，共計送出6輛電動汽車。

清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，此次活動包含購屋簽約金與百萬名車等大大小小的獎項，加起來最高達億元，近期有購屋需求的民眾，千萬不要錯過。

此外，為了響應集團持續推動的ESG責任，每售出一間房子，就種下一棵樹的永續承諾，集團預計可再為地球種下1,000棵樹，讓購買清景麟建築團隊房子的顧客們，都可以一起促進地球環境的永續發展。