中區水資源局否認將土石堆置烏溪溪床，而是以挖出的岩方培厚，提高河岸禦洪能力。(台灣石虎保育協會提供／楊靜茹南投傳真）

環團指控中水局假借河川調適和物種保育名義，實則將無處去的土方堆置烏溪，破壞河川生態。(台灣石虎保育協會提供／楊靜茹南投傳真）

台灣石虎保育協會在南投縣鳥嘴潭附近追蹤石虎，發現經濟部中區水資源局將大量土石堆置烏溪溪床，破壞石虎棲地，3日在立委陳椒華率領下現地會勘。中水局解釋，就地取岩方培厚烏溪偏流渠段，提高禦洪能力，台灣石虎保育協會人員痛斥：「烏溪填土毀壞河川生態，還謊稱培厚，根本是粉飾太平。」

石虎保育協會說，志工在鳥嘴潭附近追蹤石虎，發現大量土石堆置烏溪溪床，破壞石虎、巴氏銀鮈棲地，也縮減河道寬度，向時代力量立委陳椒華陳情，與中水局、環保署等單位多次開會無共識，3日由陳椒華率隊到鳥嘴潭高舉「烏溪填土毀壞河川，謊稱培厚粉飾太平」布條抗議。

陳椒華痛斥，烏溪堆置廢土爭議已久，「培厚工程」是否造成河道刷深、下游橋墩裸露等問題，迄今沒有學理依據，經濟部水利署仍縱容中水局繼續填土。

石虎保育人員控訴，中水局明知鳥嘴潭開挖後，土方暫置空間不足，假借河川調適和物種保育名義，實則將無處去的土方堆置烏溪，根本是官官相護、規避環評，協會已向監察院陳情，近期也將提行政訴訟。

中水局解釋，該河段屬凹岸易受洪水沖刷發生災害或邊坡崩滑，不採傳統混凝土塊，改以河床岩方培厚，希望消減水流擺盪及沖刷能量，提高禦洪能力，經專家評估及專業技師相關水理演算，河防安全無虞、生態棲地擾動最少。施工前已請生態檢核人員現勘，也邀石虎、巴氏銀鮈等專家現勘，強調積極執行生態保育措施，並無違反環評承諾。