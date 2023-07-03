黑嘉嘉在劇中飾演班上老師，為了學生還扮起Cosplay。（陳俊吉攝）

監製陳劭怡攜演員黃信赫、雷嘉汭、金東昱、鄭宇恩、詹懷雲、黑嘉嘉、主題曲演唱桃子A1J，出席《讓我看見你是誰》第1至2集台北電影節世界首映記者會，影集是校園純愛風，大家也分享自己的純愛故事，其中「母胎單身」的雷嘉汭，自曝理想型是五月天主唱阿信。

雷嘉汭雖然沒交過男朋友，但有被告白過的經驗，妙的是，她被告白的時機點總是很特別，例如母親節會有人送她康乃馨，也曾在清明節被告白，讓她大翻白眼。另雷嘉汭也曾幫閨蜜助功牽線對方喜歡的學弟，不過有次男女雙方吵架，兩邊都找自己訴苦，結果她的閨蜜吃醋為何喜歡的人都會找她聊心事，最終淪落痛失摯友，讓她痛喊以後不管別人的感情事。

詹懷雲則聊到被告白的經驗，他高中的時候曾被坐在隔壁的女生送禮，對方超有心手作一個紙鎮送他，沒想到他神經超大條，上課回座位發現那個紙鎮，竟說：「這是誰的垃圾？」讓女方氣到當場收回去，後來才又偷偷塞到他的書包，他是直到回家後仔細端詳，才發現紙鎮是愛心的造型。

除了飾演老師的黑嘉嘉，其他5位年輕演員都演出同學，也因為年紀相仿大家感情好，開了5人的Line群組，平均1個月會聚會1次，還曾一起去韓國找金東昱玩。問大家是否排擠黑嘉嘉？大家異口同聲解釋因為沒有她的Line，便現場跟她要Line，黑嘉嘉笑回：「只有女同學可以加。」