許多人到美式賣場好市多消費時，必買的一樣東西就是牛排。一位女子近日分享，原本她都使用鍋子煎牛排，不過最近因為天氣太熱不想接近火爐，所以她改用氣炸烤箱，大讚「真的可以很輕鬆的在家吃牛排」，貼文曝光後引發熱議。不過許多人發現，原PO竟把肩小排烤到全熟，忍不住直呼根本是在做牛肉乾。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她之前都用鍋子煎牛排，但最近天氣熱，在火爐旁煎完牛排都會滿身大汗，她不想無法好好優雅的享受牛排，所以改用氣炸烤箱進行烹飪，用200度高溫烘烤10分鐘再翻面烘烤8分鐘，就能達到她家人喜歡的全熟，「真的可以很輕鬆的在家吃牛排」。

對此，許多人紛紛回應，「太熟了啦…」、「乾…是在做牛肉乾」、「好硬的感覺」、「感覺不太行，還是大火快煎為宜」、「看起來難吃」、「肉烤太老了…油脂都乾了…」、「真心覺得很柴，對不起」。

不過也有人認為，就算原PO想吃全熟牛排也是她的自由，「一堆牛肉大師在檢討人家，不用多嘴人家要多熟吧，花自己錢要烤成牛肉乾又怎麼了，我覺得拿來煮泡麵也很爽快啊！人家開心分享還要被酸」、「我喜歡吃這種熟度的，才有吃肉的感覺，要吃生的，我直接吃生魚片就好」。