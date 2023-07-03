翁家明劇中智能退化成5歲，蘇晏霈幫他的角色再加分。（民視提供）

翁家明劇中被曾子益推下山谷，智能退化成5歲。（民視提供）

翁家明劇中智能退化成5歲，與孫女互動超可愛。（民視提供）

藝人翁家明在民視8點檔《市井豪門》中，因被女婿推下山坡受傷，原本的企業總裁智能退化到5歲的孩童！他坦言第一時間很燒腦，因為2年前在8點檔《多情城市》的邱醫師讓觀眾印象深刻，不過邱醫師是失智老人，但這次謝文良是變成小朋友，所以他有參考卡通及影集的人物，光是走路步伐跟說話語速就做很大改變，變得比較童趣跟開心，翁家明直呼是大家的幫忙，很開心角色的轉變竟受觀眾喜愛。

翁家明表示，這次還有特別加入一個元素，就是角色還有通靈本事，所以他很期待增加很多不一樣的東西，帶給觀眾耳目一新。有一場戲是女兒一看到他就說「爸，我是雅君」，這時他回說「誰啊，你說你是雅君（亞軍），那我就是冠軍了」，讓大家啼笑皆非。他說這是在現場對台詞時，蘇晏霈神來一筆想出來的，很感謝對手演員們一起為這角色加分不少。

就連劇中對他下毒手的曾子益，也因謝文良改走童趣純真，所以演對手戲時，曾子益也會自己加大誇張嘻鬧的部分，所以整場戲變得熱鬧又好玩。翁家明說，演戲就是這樣，需要大家集思廣益、互相激盪幫忙，他每次收工心情也會很快樂，因為把自己放到最純真的狀態，享受著演出的時刻。