內需服務業持續補疫後人力，缺工潮尚未紓解，雲端人資系統廠商鋒形科技(Femas HR)表示，今年是社會新鮮人史上最佳求職時機！鋒形科技今日公佈最新客戶調查結果顯示，9成以上中小企業考慮將新鮮人納為招募重點對象，且7成以上企業並不會以學歷或畢業學校做為招募考量，缺才情況下，反而更重視求職者的經歷、軟性能力與專業能力。

台灣中小企業家數超過159萬家，旗下員工佔全國就業總人數8成以上，鋒形科技針對旗下近百家中小企業進行訪問；鋒形科技人資系統營運長杜俐芊表示，許多畢業生會以員工數200人以下的中小企業為第一份工作，因此，中小企業的面試方式與如何挑選合適員工，將會是求職畢業生優先鎖定的重點。

根據調查結果，有一半企業是因應離職潮招募人力，去年有4成企業在求職季進行例行性招募，今年則降至3成，但願意投入資源培育儲備幹部的比例則從22％提升至35％，加上人力銀行日前公佈數據，指出今年求職季職缺數創史上新高紀錄。

鋒形科技人資系統執行長李佳鴻解讀，例行性招募企業比往年減少，意味著企業員工因離職產生的流動率降低，人才管理更加穩定，加上企業開始重視儲備幹部的培育與訓練，願意對新鮮人付出更多學習資源與時間，強化人才規劃與培育。

求職者需要注意的是，7成以上企業並不以學歷做為招募考量，但仍有2成重視學歷，且偏好國立大學畢業生，在不將學歷做為評選依據的前提下，企業會更在乎求職者的過往經歷，近8成看重實習經驗，6成以上希望求職者曾有過產學合作經驗，還有2成希望新鮮人曾於就學期間取得輔系或雙主修學歷，表示企業重視的不僅有實戰合作經驗，同時也希望求職者擁有多項技能，以利於未來職場發展。