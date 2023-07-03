臺灣港務公司陳劭良總經理（左7）頒發第69屆航海節高雄區模範航港從業人員。（高雄港務公司提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄港合唱團演唱慶典歌曲，由王錦榮主任委員（前排左2）代表獻花。（高雄港務公司提供／袁庭堯高雄傳真）

航海節高雄區慶祝大會3日舉行實體大會，航港業界人士、政府機關及民意代表等蒞臨大會共同歡慶。會中特別表揚模範航港從業人員、VTC塔台、燈塔與引水人員代表，臺灣港務公司高雄分公司總經理、主委王錦榮也肯定高雄港的進化及競爭力。

航海節高雄區慶祝大會受疫情影響，停辦3年後盛大復辦。臺灣港務公司、財政部關務署高雄關、航港局南部航務中心、高雄市國際輪船公會、高雄市船務代理公會等29個航運界單位代表共同舉辦，

臺灣港務公司高雄分公司總經理、主委王錦榮表示，第七貨櫃中心已於5月啟動第一期營運，預計2024年5月啟動第二期營運。港務公司目前亦進行高雄港貨櫃碼頭重配置計畫，五櫃部分於2022年1月與萬海公司簽訂「高雄港79至81號碼頭及附屬設施租賃契約」，76-78號碼頭刻正與業者協議中。另高雄港旅運中心於3月6日辦理郵輪首航暨設施啟用典禮，打造智慧化頂級旅運中心、以成為郵輪航線部署的重要港口為願景，積極推動高雄港做為「郵輪母港」，為疫情後國際郵輪復航開啟新契機。

王錦榮也感謝高雄港在航港各界齊心協力努力下，雖面臨國際港口競爭激烈的情況，仍能屹立不搖。因應智慧化及港口永續發展趨勢，港口也導入「海氣象應變即時系統」、「智慧監控管理系統」「港務168」等科技應用，不斷提升港區作業安全及效率性。在ESG永續發展及實踐方面，將構建港群永續發展策略，使港口生態圈生生不息、永續發展。

臺灣港務公司總經理陳劭良也表示，港務公司將致力於提升港口的服務品質及效率。