航海節高雄區慶祝大會3日舉行實體大會，航港業界人士、政府機關及民意代表等蒞臨大會共同歡慶。會中特別表揚模範航港從業人員、VTC塔台、燈塔與引水人員代表，臺灣港務公司高雄分公司總經理、主委王錦榮也肯定高雄港的進化及競爭力。
航海節高雄區慶祝大會受疫情影響，停辦3年後盛大復辦。臺灣港務公司、財政部關務署高雄關、航港局南部航務中心、高雄市國際輪船公會、高雄市船務代理公會等29個航運界單位代表共同舉辦，
臺灣港務公司高雄分公司總經理、主委王錦榮表示，第七貨櫃中心已於5月啟動第一期營運，預計2024年5月啟動第二期營運。港務公司目前亦進行高雄港貨櫃碼頭重配置計畫，五櫃部分於2022年1月與萬海公司簽訂「高雄港79至81號碼頭及附屬設施租賃契約」，76-78號碼頭刻正與業者協議中。另高雄港旅運中心於3月6日辦理郵輪首航暨設施啟用典禮，打造智慧化頂級旅運中心、以成為郵輪航線部署的重要港口為願景，積極推動高雄港做為「郵輪母港」，為疫情後國際郵輪復航開啟新契機。
王錦榮也感謝高雄港在航港各界齊心協力努力下，雖面臨國際港口競爭激烈的情況，仍能屹立不搖。因應智慧化及港口永續發展趨勢，港口也導入「海氣象應變即時系統」、「智慧監控管理系統」「港務168」等科技應用，不斷提升港區作業安全及效率性。在ESG永續發展及實踐方面，將構建港群永續發展策略，使港口生態圈生生不息、永續發展。
臺灣港務公司總經理陳劭良也表示，港務公司將致力於提升港口的服務品質及效率。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。