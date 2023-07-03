國防部後備指揮部國民革命忠烈祠6月30日舉行「中華民國雲南反共救國軍陣亡將士入祀典禮」，共移靈948名英靈，堪稱紀念泰緬孤軍一盛事。國民黨立委包括曾銘宗、江啟臣、吳斯懷、游毓蘭、溫玉霞、廖婉汝、李德維、陳以信、洪孟楷等皆出席，其中吳斯懷、游毓蘭等5人則是隨隊自26日起到泰北迎靈。粉專「政客爽」直呼，民進黨嘴砲最厲害，這麼會蹭泰緬孤軍，結果連入祀典禮都不參加，只有國民黨尊敬泰緬孤軍。

國防部表示，為使長年征戰、為國捐軀之「中華民國雲南反共救國軍」英烈忠魂永享崇祀，國防部偕外交部、僑務委員會等多個單位共同成立專案小組，由國防部人事參謀次長室人勤處少將處長許永祥擔任領隊，率後備指揮部及政治作戰局等編組人員，於本月26至28日赴泰北地區，依循當地習俗辦理祭祀、安靈及移靈儀式。迎靈小組於30日返抵國門，由部長邱國正擔任主祭，參謀總長梅家樹及各軍種司令、官兵代表陪祭。

國民黨立委包括曾銘宗、江啟臣、吳斯懷、游毓蘭、溫玉霞、廖婉汝、李德維、陳以信、洪孟楷出席，其中吳斯懷、游毓蘭、溫玉霞、廖婉汝、李德維等人，則隨許永祥的隊伍自26日起到泰北迎靈。此外，由於此次入祀典禮僅國民黨立委出席，立法院外交國防委員會立委包括民進黨何志偉、王定宇、趙天麟、劉世芳、蔡適應、羅致政、林靜儀，民眾黨邱臣遠、無黨籍林昶佐等皆未出席，引發討論。

政客爽今(3日)在臉書發文附圖，秀出有綠委沒到場，卻發文蹭雲南反共救國軍靈位的截圖，直批民進黨嘴砲最厲害，這麼會蹭泰緬孤軍，結果連入祀典禮都不參加？「結果最尊敬這群英雄的只有國民黨！」

國防部指出，民國38年部分駐滇國軍轉進至緬北邊境，並於40年整頓成立「雲南人民反共救國軍」，43年改編成立「雲南人民反共志願軍」， 49年志願軍轉進泰、寮邊境，期間經過2次撤臺，部分人員留滯邊境區域成為「孤軍」，在困境下力求發展；40至59年間，雲南反共救國軍與共軍及緬軍發生多次大小戰役，在劣勢兵火力下仍不畏犧牲、奮勇作戰。59至70年間，雲南反共救國軍多次協助泰國對抗境內共黨組織，並獲泰國居留權，經多年征戰，計逾千人以上英勇陣亡。