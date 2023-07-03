美國紐約大城的時代廣場 (Time Square) 有世界十字路口之稱，其中巨型電視牆看板，更是全球各種企業與廣告商的一級戰場，桃園市開南大學15秒的國際行銷影片，7月1日登上時代廣場的電視牆，吸引全球旅客的目光。

開南大學林玥秀校長表示，時代廣場作為世界最知名的觀光景點，在此處播映廣告，已經成為了一種標誌性的成就，在應用英語學系暑假舉辦美國紐約移地教學營隊的催化下，透過學生們的拍攝創意，以及資訊傳播學系在短影片剪輯的助攻，首度利用新時代下的媒體力量，在紐約時代廣場播放學校影片，向全球各地學生招手，介紹學校的優勢。

影音一播出正在紐約參加英語遊學學分班的營隊開大學生，親眼看到學校的影片出現在時代廣場裡，大家除了興奮，更是紛紛拍照、錄影，和社群媒體打卡。開南大學說，時代廣場的廣告品牌眾多，要讓每日數10萬流動的旅人遊客，願意拿起手機來拍照、參與或互動，已經成為眾家廠商的首要任務。快、短、準，的「沉浸式」行銷的重點，是此次開南大學15秒影片的核心，透過學校師生以自媒體方式，分享訊息。

開南大學另提及，配合教育部雙語政策，跨國交流是開大重視的發展策略，目前學校的日籍與越籍學生數量領先各校，學校希望能持續提升國際知名度，把優質的學習環境告訴世界各地，增加國際招生機會。