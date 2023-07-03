為驗證部隊訓練成效，第四作戰區於今、明兩天，在屏東滿州鄉九棚地區分別執行「民國112年飛彈射擊訓練–天馬及神鷹操演」。其中「天馬操演」由陸軍及海軍陸戰隊99旅反裝甲連，進行拖式飛彈實彈射擊訓練；「神鷹操演」則由陸軍派遣AH-64E等各型直升機，射擊地獄火、刺針、響尾蛇等飛彈。

超震撼！國軍天馬操演首移師屏東枋山，拖式飛彈擊毀模擬共軍登陸甲車。(國防部提供)

超震撼！國軍天馬操演首移師屏東枋山，拖式飛彈擊毀模擬共軍登陸甲車。(國防部提供)

超震撼！國軍天馬操演首移師屏東枋山，拖式飛彈擊毀模擬共軍登陸甲車。(國防部提供)

國軍今（3日）於屏東枋山鄉加祿堂地區執行「天馬操演」任務，由第四作戰區成立操演指揮部，納編陸軍裝甲542旅、564旅、機步269旅、234旅、花防部及海軍陸戰99旅反甲連，進行拖式飛彈實彈射擊鑑測；過程中，官兵透過高度專業與默契，精準命中目標，完整呈現部隊扎實訓練成果。

今（3日）操演的陸軍拖式飛彈仍採用舊型線導式，據了解，國軍採購的新型拖式飛彈2BRF型號，採用無線制導，且具攻頂能力，可從上方打擊裝甲目標，明年才會抵達台灣。

因此本次射擊仍為國軍現有線導版本，此次射擊演練採用車載方式進行，同時也測試車輛移動等等項目，也讓首度射擊士兵有更多經驗累積。

「天馬操演」依據防衛作戰構想結合戰場景況，以目標海域靶船模擬敵軍，由射手透過光學瞄準具追蹤及線控導引方式，使飛彈精準擊中目標，圓滿達成射擊任務，具體展現國軍致力建軍備戰的豐碩成果及「捍衛國家、守護家園」決心。

第四作戰區強調，國軍秉持「處處皆戰場、時時做訓練」原則，藉實彈射擊驗證部隊訓練成效、強化射手穩定性及磨練幹部射擊指管程序，並檢驗作戰機制及武器裝備效能，以策進未來訓練方向，完備作戰實需，建構堅強可恃的防衛戰力，有效捍衛國家安全。