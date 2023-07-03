國民黨台北市黨部2日舉行「鳳鳴朝陽、萬眾一心」總統暨台北市立委候選人大誓師，國民黨總統參選人侯友宜（前中）與台北市立委參選人王鴻薇（前左）、李彥秀（前左二）、賴士葆（前右二）、徐巧芯（前右）等一起振臂喊口號，展現必勝決心。（劉宗龍攝）

對於新北市長侯友宜1日、2日分別參加黃復興黨部和台北市黨部的活動，前立委郭正亮觀察，侯友宜連續兩個行程講話都不是很直接，反應出一種個性。郭建議，有些事情必須做，不然過不了關，未來會吃很多苦！郭正亮也提到，挪椅子也沒什麼，侯只要講「我就是想接近韓國瑜」，這樣有什麼問題？因為沒講，別人會認為明明就想跟人近一點，嘴巴又不認。

郭正亮今（3）日在中天電視《大新聞大爆卦》表示，柯文哲有好幾次遇到侯友宜，侯友宜都非常熱情，為什麼會這樣？因為那是侯友宜熟悉的場，侯在熟悉的場就會非常熱情。簡單講侯就不是「人來瘋」，不會試著讓場面熱起來，跟韓國瑜剛好相反，韓國瑜是任何場都會讓人充滿溫度。

郭正亮直言，有些事情必須做，不然過不了關，可是侯就是沒有辦法勉強自己，就是這種個性，未來會吃很多苦，很多人會去算帳，還有四大公投！這時候就要甩開自我限制。

政治人物說到做到就是厲害的政治人物，「我觀察很多人」，郭舉例，馬英九選台北市長被李登輝拉小手，是他樂見的嗎？可是李登輝演那齣有用啊！很多都如此，要過那一關。又如賴清德會喜歡蔡英文嗎？還不是一樣見很多次，一路過來沒被打死，不容易。賴清德挑戰過蔡，蔡只好把陳建仁換掉，讓賴當副手，就這樣臥薪嘗膽過來了，等到時刻到了，全部要努力去化解，不是嗎？

前立委郭正亮。（資料照片）

「你也是一樣」，郭正亮向侯友宜喊話，侯友宜要化解的事情，賴清德不會比較少，賴清德那時候出來選得罪多少人，「你去想一想如何做到！」

郭正亮說，講白了，黃復興就是把韓國瑜當作兄弟，韓國瑜是如魚得水，所以侯在這裡就要加倍演出，讓黃復興的人覺得你心回來了。這是政治人物該有的能力，「好的政治人物在重要時刻必須是最好的演員，演出大家期待你的角色，從此就過一個坎」。

郭正亮也提到，挪椅子也沒什麼，侯只要講「我就是想接近韓國瑜」，這樣有什麼問題？因為沒講，別人會認為明明就想跟人近一點，嘴巴又不認。