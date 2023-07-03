日上市公司NEW COSMOS高度重視台灣市場，今年在台正式設立台灣新宇宙電機股份有限公司，期望透過台日密切合作，運用先端的氣體感測技術，串聯科技、石化、能源、汽車、船舶、氣體、分析化學、食品醫療、土木建築及消防安全等領域，共同研發並提供客製化服務。

日本NEW COSMOS為日本最大氣體偵測器製造商之一，擁有全球最大規模氣體感測研發中心，可提供開發、驗證、生產、銷售等全方位的服務。產品廣泛應用在各種不同產業，從家庭到工業領域；從陸地、海上到外太空之各類設施場所。台灣不僅於疫情期間成為世界關注的焦點，同時也在半導體科技等多項領域中，占有至關重要的地位。繼中國、荷蘭、韓國、美國、泰國、法國等據點之後，台灣新宇宙電機的成立，不僅讓NEW COSMOS集團在拓展國際版圖更加邁進一大步，也能迅速的滿足來自台灣各產業領域的需求。

內政部政務次長花敬群表示，很高興見到日本NEW COSMOS集團來台投資，今後將結合台日優勢，持續追求創新、卓越與突破，立足台灣，並創造跨國合作的無限可能。

NEW COSMOS期待透過此次台灣法人公司的設立，建立該集團嶄新的戰略布局。代表取締役社長高橋良典表示，感謝台灣政府及相關單位的支持，提供高效率協助，在申請台灣子公司的過程中一切順利；相信通過與在地的結合，必能開拓新局，獲得雙贏。

台灣新宇宙電機董事長王宏仁於1994年以日本交流協會獎學金學身份赴日留學，東京大學應用化學所畢業後，隨即進入NEW COSMOS集團大阪本社，成為第一位外國員工。

王宏仁表示，身為土生土長的台灣人，對於能夠促成母公司投資自己的家鄉，深感榮幸。希望能夠將最好的技術和經驗引進台灣，為台灣居住、產業安全和產業升級貢獻一份心力。