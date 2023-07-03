往返台南市將軍漁港和澎湖東吉島的「雙吉福氣號」交通船，今天下午約5點驚傳擱淺的意外，疑因水深不足，在將軍漁港旁燈塔擱淺，船上共計4名船員、71名旅客，目前所有人員均平安。

「雙吉福氣號」今天下午4點半進入將軍漁港域時，因航道淤積、水深不足，又逢大退潮，擱淺在燈塔旁。

海巡署獲報後在岸際監控，並派海巡艇前往查看，但因為找不到接駁船，無法協助載送旅客接駁到漁港碼頭，「雙吉福氣號」預計會等到今晚近11點滿潮時，再自行脫困。