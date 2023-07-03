（台中市政府住宅處社宅包租代管第四期計畫即日起開辦，共有4家業者提供租賃服務，自即日起開放申請。圖／中市府） 台中市政府住宅發展工程處社會住宅包租代管第四期計畫即日起開辦，搭配300億元中央擴大租金補貼同步上路，計畫對年長者換居由原本同縣市放寬至跨縣市；另租金補助整合回歸至300億元中央擴大租金補貼專案，讓更多市民受惠。住宅處表示，台中市包租代管自106年起至今已累計媒合超過4,000組房東客，第四期計畫更積極爭取內政部資源，加碼至2,600戶，共有4家業者提供租賃服務，自即日起開放申請。住宅處長陳全成表示，社宅包租代管第四期為達到照顧弱勢的精神，提高媒合弱勢戶比重占總戶數5成規定，已逾住宅法規定出租給弱勢戶4成的標準，使弱勢戶安居台中，讓市民都能受到政府的照顧，落實居住正義。另過往年長者欲以自宅換居限同縣市，第四期開始已不限於同縣市，條件大幅放寬，鼓勵更多年長者房東加入。此外，原先包租代管租金補貼，自第四期計畫開始取消過往補助方式，整合300億元中央擴大租金補貼專案，每戶每月租金補助分為1至3級補貼為2,000元至5,000元，另針對成年未達40歲以下單身者、新婚2年內之家庭、育有未成年子女家庭及經濟或社會弱勢者，加碼補貼金額上限所乘倍數1.2至1.8倍以上；房東客可享有媒合管理及各項修繕、公證、保險與稅賦減免等優惠，讓房東輕鬆收租，房客安心居住，滿足市民對居住的需求。住宅處說明，第四期房東房客的申請資格及加入流程與社會住宅包租代管物件可上住宅處官網查詢，房客領取補貼金額試算可上(https://reurl.cc/RznZM9)查詢。