明年起義務役男將恢復1年役期，引發台灣恐被推向戰爭邊緣的討論，國民黨總統參選人侯友宜今(3日)喊出當選就恢復4個月兵役，造成熱議。媒體人韋安強調，侯友宜喊出九二共識、恢復4個月役期、撤掉NCC、核二核三延役，直球對決賴，把柯邊緣化，20天後民調可望猛彈10％以上。

侯友宜今日接受TVBS趙少康專訪時表示，堅決反對「大學兵役3+1」專案，也承諾「若當選總統，一定確保讓兩岸穩定和平，恢復四個月的兵役役期。」他直言，兩岸要彼此信任、務實交流，多往來才會變好朋友，否則老死不相往來，「沒事也會變有事」。

「直球對決，20日閃電戰，民調有望反彈10％趴！」韋安今(3日)在臉書發文指出，侯友宜這兩天開始連發出擊，直球對決，提出多項政策主張：一，支持合乎中華民國憲法的九二共識。二，「當選就恢復4個月」，一定確保兩岸穩定和平。三，當選後撤掉NCC，打掉重練。四，核一廠經專家評估安全，能啟動就再啟動，核二、核三延役。侯式政見簡潔明瞭，目的明確、易懂易記，都是與賴清德直接對決，把柯文哲邊緣化。

韋安強調，從2日台北第一場誓師大會，侯友宜變完全不一樣了！如果未來20天，都能這樣掌握節奏，帶領議題，展現戰力，一定會影響民意劇烈變動。說不定就猛彈10趴以上。直呼「侯有移，民調移！」