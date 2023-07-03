屏東地檢署偵辦賄選案件，對屏東縣議員王景山向法院提起民事當選無效之訴，3日一審宣判，檢察官訴訟遭駁回，王景山聽聞判決結果直呼，感謝法官還他清白。
去年選舉期間，有民眾舉報，一名村長以3000元代價要求選民支持王景山，但審理過程發現，那筆錢是為幫助低收戶，且沒有要求支持特定候選人，法官認定並非賄款，因此以罪證不足駁回原告之訴。
王景山得知消息後表示，感謝法官還他清白，未來會按照原步調，持續深耕基層、加強選民服務。
屏東地檢署偵辦賄選案件，對屏東縣議員王景山向法院提起民事當選無效之訴，3日一審宣判，檢察官訴訟遭駁回，王景山聽聞判決結果直呼，感謝法官還他清白。
去年選舉期間，有民眾舉報，一名村長以3000元代價要求選民支持王景山，但審理過程發現，那筆錢是為幫助低收戶，且沒有要求支持特定候選人，法官認定並非賄款，因此以罪證不足駁回原告之訴。
王景山得知消息後表示，感謝法官還他清白，未來會按照原步調，持續深耕基層、加強選民服務。
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