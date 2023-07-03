基隆市政府民政處舉辦的系列婚戀活動，日前舉行首場單身聯誼活動，配對率近4成。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

由基隆市民政局舉辦的系列婚戀活動，2日舉行了第一場單身聯誼活動。在60位單身男女之中，促成了11對男女配對成功，配對率高達4成。基隆市民政局表示，希望基隆除是亞洲最有愛城市外，也要成為「最適合婚戀的城市」。

首場單身聯誼活動於7月2日舉行，活動一開始市府就帶領參加的60名男女到基隆知名的慶安宮拜月老、求紅線。參與者除了在基隆媽面前祈願外，也在月老面前為自己順利「脫單」拜託老天幫忙。

接著一行人來到了八斗子的容軒飯店來一場午餐約會，趁著輕鬆的午餐氛圍，大家一起以電影為主題，分享彼此的看法及感受，也讓同樣參與活動的異性，能夠從中理解彼此心中的價值觀。

在主持人的帶領下，也進行搶答互動的環節，男女共同合作答題，透過展現自己的方式，也讓參與的伙伴們更加認識彼此。

基隆市政府舉辦的單身聯誼，已經成為每年的重要活動之一，獲得民眾熱烈好評，也成功配對許多佳偶。今年報名人數眾多，總共有男生397人、女生116人。市政府希望藉由正當公開的管道，讓單身男女有彼此互相認識、互相了解的管道，促進感情的發展，實現愛情的美好。

此外，基隆市政府今年的婚戀活動，更加碼推出速配獎及結婚好禮。單身聯誼活動的參加者，皆有機會得到委託行舉辦的「基遇良緣」共10個免費活動名額；還有「浪漫一夏•求婚大作戰」求婚影片募集，為期四個月，總獎金高達20萬元；聯合婚禮則有基隆十大伴手禮泉利米香提供的手工米香精緻伴手禮。且若有民眾能一口氣參加「單身聯誼活動」、「求婚大作戰」與「聯合婚禮」，前三組每組皆能獲得8800元禮金，歡迎基隆市民踴躍報名參加。