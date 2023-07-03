為推動5G專網應用交流並力促台日數位產業合作，數位部產業署籌辦「日本垂直領域通訊應用參訪團」，於6月25日至7月1日，由數位產業署長呂正華率團訪日。產業署說，訪日期間針對日本官民單位推動Local 5G實證計畫法規制度、跨領域產業應用、以及應用場域導入的作法，深化雙方產業鏈結交流。此外，也在東京與總務省總合通信基盤局針對台日數位產業發展進行意見交換，成功開啟台日數位產業合作與促進5G專網相關法規、技術、應用交流合作新篇章。

該訪團團員包括資策會數位轉型研究院院長林玉凡、電信技術中心副執行長林炫佑、工研院資通所副所長蔣村杰與行動寬頻專網推動辦公室等單位，期間拜訪野村總合研究所、東日本電信電話公司（NTT East）、伊藤忠Techno-Solutions（CTC）、富士通（Fujitsu）、日本電氣公司（NEC）、一般社團法人電波產業會（Association of Radio Industries and Businesses，ARIB）、愛媛有線電視及三重縣四日市市政府等，瞭解該單位推動或導入Local 5G經驗及作法。

呂正華表示，ARIB是日本無線電通信產業的重要組織之一，與主責有線通訊相關標準事宜的一般社團法人情報通信技術委員會（The Telecommunication Technology Committee，簡稱TTC）同為3GPP的會員組織，擔任日本政府和行業組織的諮詢與協調工作；總務省則是主責日本電信與廣播電視產業監理、資通訊政策計畫、促進資通訊技術（Information and Communication Technology，簡稱ICT）利用等工作，在因應日本面臨少子化、地區振興、大規模災害對策等問題，鼓勵運用ICT在各個領域如旅遊、醫療保健、教育、防災等。

產業署說，會議討論與實地訪視過程中也分享我國於6月公告5G專網申請辦法。數位部為推動5G專網特別成立「行動寬頻專網推動辦公室」專責協助產業導入5G專網，同時產業署與各產業公協會協作成立5G應用推動小組，是能加速產業導入數位轉型作法，日方對於我國針對5G專網管理與應用事權統一、提升行政效率表示贊同，也高度評價我國亞旭公司、仁寶公司、鴻海公司優異5G專網相關產品製造能力。

此外，產業署說，在導入Local 5G實證計畫中，於日本東京都、神奈川縣川崎市、愛媛縣松山市、三重縣四日市市等多個地點，包含智慧農業、無人自駕車、智慧製造、無人商店、智慧城市，對於都會區5G專網應用發展示範場域，以及地方政府為促進地域發展所規劃建設的5G專網應用各有不同政策措施與作法，雙方進行深度交流與經驗分享。

產業署說，訪日期間適逢日本東京「自治体 公共WEEK展」Smart City EXPO以及COMNEXT次世代通訊展，產業署與資策會共同以智慧城鄉解決方案為主軸，協助業者將5G、AI、AR/VR等技術應用方案赴日參展，包括寬緯科技公司的智慧養殖、智慧時尚公司的失智長者定位服務、玩美移動公司的AI彩妝、緯創資通公司的AI Amaze人工智慧客服及VM-Fi的即時語音翻譯等，展示技術或服務獲得日方高度興趣，展會期間亦安排廠商與神戶市港灣局、松山市、狹山市、德島市產業推進團體等進行一對一交流。

產業署說，該次參訪除了借鏡日方導入Local 5G實證計畫經驗外，也藉東京重要展會期間呈現我國發展智慧城鄉應用解決方案產業實力。促進政府服務應用數位科技以及強化數位經濟發展，是台日雙方政府共同關心的重要議題，後續將在數位部政策措施中賡續鼓勵業者組成緊密的策略聯盟，加速各行各業數位轉型，為台灣數位產業創造更多的國際合作與產業發展商機。