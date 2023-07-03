明（4）日各地大多多雲到晴、高溫炎熱，高溫約32到35度，花蓮縣有38度極端高溫，台北市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有36度高溫。氣象局指出，下周一（10日）前天氣穩定，各地為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，周五、周六（7日、8日）大台北盆地有較廣泛的高溫，有機會達37度以上。

氣象局分析明天降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明天盛行風為西南風，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，清晨至上午中南部沿海地區不定時有局部陣雨，午後受到熱力作用影響，各地山區及東北部地區要留意局部短暫雷陣雨，不過由於環境比較穩定，降雨範圍較小。

氣象局發布高溫燈號，共有8縣市登榜。（翻攝自氣象局）

溫度方面，各地高溫約32到35度，在台北市盆地、雲林以南近山區或河谷、花東縱谷及台東有局部36度以上高溫發生的機會，甚至在花蓮縱谷有機率來到38度左右。

氣象局說明，周三至下周一（5日至10日）環境為西南風，天氣較穩定，各地為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨；下周日前東南部地區有焚風發生的機率，此外，受西南風沉降影響，周五、周六大台北盆地有較廣泛的高溫，有機會來到37度以上。