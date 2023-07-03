歌手蕭亞軒去年在金曲獎現身，高調宣布回歸，過了一年卻沒有新動靜，讓許多粉絲好奇，她近日透露練舞過了頭導致腿受傷，2月開刀動髖關節手術，目前還在復健中，蕭亞軒也表示希望大家給她多一點時間，但她直播的狀態引起網友擔心。

蕭亞軒3日在微博直播，蕭亞軒透露很多人一直問她為什麼沒有帶著新作品回歸，她表示2月時因練舞髖關節受傷，後來動手術開刀時間長達12個小時，目前復健中，過程很痛也很累，她還在努力中，一開始不說是不想讓粉絲擔心，同時也感謝助理Ash，「我沒有父、母親，他像我的弟弟一樣，如果沒有他，沒有他誰幫我擦尿？誰要陪我在旁邊？誰會幫我做這些動作？」

有粉絲打出音樂上的建議，蕭亞軒看到後直呼「不要再逼我了」，並表示公司有自己的準則，粉絲這樣會讓她很痛苦，她只想好好唱歌。蕭亞軒也分享自己目前是單身狀態，歡迎大家來追，還開玩笑說已經嫁給音樂，她同時保證之後一定會開演唱會，但沒有說具體年限，希望大家不要逼她，脫口「做演藝圈好累喔，就一天到晚被人家比較，煩死了」。蕭亞軒最後謝謝粉絲，提到人生會發生很多事情，希望大家可以理解。

不過直播中蕭亞軒開了瘦臉濾鏡，不太擅長操作的她沒有關閉，本來就瘦的她加上濾鏡後變成超詭異的錐子臉，讓不少粉絲哭笑不得：「天哪，這個自動開瘦臉特效好嚇人，顯得很像乾屍」、「這臉怎麼了」、「好嚇人啊這個臉型」。