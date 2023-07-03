近日國民黨總統參選人侯友宜接連喊出「九二共識」、「恢復4個月役期」、「撤掉NCC」、「核二、核三延役」，直球對決民進黨總統參選人賴清德。對此，前立委郭正亮3日就表示，「這個全部表態是有作用的，藍軍就會覺得都回到正軌了，回到了國民黨既有的論述，這國民黨人一定很有感覺，甚至都有點興奮，終於講出來了」，引發討論。

侯友宜2日對九二共識表態，提出一個接受，兩個反對，強調他的路線沒有轉變過，「我接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共識，更堅決反對蔡英文總統污衊化的九二共識」，當日也提到當選後核二、核三廠不能除役，核一經專家評估後，「能啟動就再啟動」。

針對明年起役男將恢復一年役期，侯友宜3日就主張，「當選就恢復4個月兵役」，同日也表示，若當選總統，將裁撤NCC，「打掉重練」，成立新的獨立機關。侯友宜直言，因為蔡政府把NCC搞得烏煙瘴氣，必須重建公平機制的審核，贏回民眾的信賴。

郭正亮3日在政論節目《新聞大白話》中表示，「侯友宜今天也出了很多手，對了很多重大議題都做了表態，這算放了大絕招，連續好幾波」，郭正亮提到，「有符合中華民國憲法的九二共識、核二、核三延役、廢除NCC、義務役恢復四個月，這四個議題都很大，侯友宜決定對藍軍最關心、最核心的幾個議題，全部表態」。

郭正亮最後更說，「這個全部表態是有作用的，藍軍就會覺得都回到正軌了，給人家感覺是馬金體制完全恢復，回到了國民黨既有的論述，這國民黨人一定很有感覺，甚至都有點興奮，終於講出來了，總是要知道為何而戰，總統大選就是價值、理念、政策路線的對決，一定會有旗幟鮮明的部分，這部分一定要非常清楚」。