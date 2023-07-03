國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（3）日受訪時表示，他從來沒有反對過核電，核能絕對是能源選項之一；他也承諾，核四經過國際頂尖專家的檢驗跟評估以及經過國際標準程序檢驗後，確保萬無一失，就可以重啟核四。

侯友宜今在接受TVBS《少康戰情室》趙少康專訪時表示，「我要再次說清楚，我從來沒有反對過核電，核能絕對是能源選項之一」，要以務實態度，面對能源政策問題，日本、韓國把核能視為乾淨能源，展開延役，證明核能是穩定供電來源。

侯友宜也強調，他的能源政策很清楚，第一是確保供電穩定，第二是國家能源安全，第三要積極落實減碳、符合世界潮流。「穩定、安全、減碳，這是我的三大原則」。

面對台灣的核一、核二、核三、核四問題，侯友宜說，核一、核二要根據國際標準安檢測試，且安全無虞後，依法延役20年；核三機組明後年到期，必須要準備延役。核四則要經過國際頂尖專家的檢驗跟評估，及經過國際標準程序檢驗後，確保萬無一失，就可以重啟核四。

侯友宜批評，「賴清德說核電是緊急使用，這種用選舉語言說一說，不切實際的話，非常不負責任」。