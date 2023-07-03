桃園武陵高中地下停車場3日啟用，200個汽車停車格即起至7月15日試營運期間免費。（蔡依珍攝）

桃園武陵高中地下停車場3日啟用，200個汽車停車格即起至7月15日試營運期間免費。（蔡依珍攝）

桃園武陵高中地下停車場3日啟用，因和學校共構，交通局特別在梯間行人出入口增設感燈牌，有行人通過時會自動亮起，提醒駕駛注意行人安全。（蔡依珍攝）

桃園武陵高中地下停車場3日啟用，電動車停車格設有感應裝置，若是非電動車停放會示警提醒勿停。（蔡依珍攝）

桃市府斥資近6億興建7層樓的專科教室大樓與地下3層樓的停車場。(蔡依珍攝)

桃園第一學府武陵高中位處省道，校舍空間不足、鄰近區域車位一位難求，桃市府斥資近6億興建7層樓的專科教室大樓與地下3層樓的停車場，提供200個停車位，3日啟用，有多項智慧化設施且獲中華建築金石獎肯定，即起至7月15日試營運期間免費。

「武陵高中地段好的不得了！」市長張善政說，武陵高中不但學校有名、附近生活機能也佳，為解決校舍空間不敷使用、鄰近區域停車不易等問題，市府爭取前瞻計畫補助1.08億元，加上自籌經費，共斥資5.99億興建「武陵高中新建專科教室大樓共構地下停車場」，分地上7層專科教室和地下3層停車場，除提供師生良好的教學環境，也盼能紓解周邊停車問題。

張善政也提到，桃園停車空間長期不足，至今已向前瞻爭取闢建16處停車場，近期另規畫8處停車場，其中總經費達5億元的八德大湳森林公園及大園停二停車場甫獲得前瞻計畫補助，預計明年開工，另中壢停十等6處，持續向中央爭取經費中。

武陵高中地下停車場即起至7月15日試營運期間開放民眾免費停車，臨停半小時20元、每日上限150元，月費4800元，鄰近6里月租8折、前80位里民更可享月租早鳥優惠3200元，不過地方卻普遍覺得太貴。

立委萬美玲說，歷經3年興建，對學生和地方都造成困擾，希望啟用後能解決附近一位難求的困境，她也提到，月費3840元對居民是很大負擔，甚至比藝文園區公有停車場還貴，認為停車場要停到滿才有意義，呼籲市府再精算檢討，讓中路一帶也能有2字頭的月費。她也提到桃園還有許多地區需要闢建停車空間，將持續協助爭取中央前瞻計畫及其他經費補助，讓市府把停車場等建設做得更好。

中聖里長崔美瑛也說，至今僅20位里民登記，就是被月租費「嚇跑了」，不諱言附近社區車位出租也要3000上下，但卻有不用風吹日曬雨淋、搭電梯上樓就到了等優點，相對較遠且不便的車位，應該略低於行情。

交通局指出，月費是衡量興建成本、周遭行情所制定，藝文園區因興建早、成本較低，且停車費核定是4年1約，因此有「凍漲」，日後不排除隨物價調整，新闢的停車場會持續滾動式檢討費率。

交通局表示，武陵高中地下停車場兼具智能、安全、舒適等特色，在停車空間加強友善標示，包括樓層分色引導、梯廳分區標示、配置婦幼、無障礙車格、綠能專用停車格等；停管設備採用車牌辨識系統、車位在席、分層分區導引顯示屏、智慧尋車系統、婦幼及無障礙車格設置語音提示系統、綠能專用車格增設自動感應地鎖、綠能智慧充電樁等設施。在安全設施部分，停車場梯間設置「IVS 智慧影像監視系統」、行人出入提示感應裝置、婦女夜間陪同取車服務等，也在樓層轉換車道增設即時影像，避免駕駛視線死角，加強行車安全。

武陵高中停車場規劃多元收費方式，包括現金支付、電子票證、行動支付、手機線上支付等，也導入遠通電收e-tag系統，汽車臨停民眾可透過系統直接由信用卡扣款並離場，省去現金及電子票證操作時間；此外，停車場也提供轉乘優惠，民眾在此停車並轉乘桃園大眾運輸系統，可享5元轉乘優惠。