桃勤公司負責桃機地勤作業，全年無休提供專業地勤服務，為國內最具規模的專業地勤服務公司。為與國際趨勢接軌，桃勤於2019年12月底獲桃機公司核准於桃園機場承接旅客報到櫃台代理服務，並自2020年2月開始執行日本樂桃航空運務作業，成為台灣第一家有能量實行地面代理一條龍服務的指標。

桃勤由交通部、華航、美商優比速航空公司共同投資組成，分別持有45％、49％與6％股權，資本額7億元。過去桃勤公司董事長、總經理多由華航退休的資深副總經理擔任，但礙於華航大股東為交通部所屬的航發會，其人事案皆須經交通部同意後才會派任。交通部長王國材數周前已同意該人事案並提報到行政院，行政院也於近日通過該人事案。

林祥生過去活耀於交通圈，擔任過時任交通部政務次長賀陳旦辦公室秘書，也在中華大學運輸科技與物流管理學系擔任過副教授。另於2019年接掌桃機公司總經理，2021年轉任中華郵政公司董事。