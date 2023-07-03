趙耀庭指出，以經濟周期角度來看，主要已開發市場處於週期晚期，目前成長正在減速，但服務消費仍持續擴張，尤其目前通膨正在滑落，消費者會更有餘裕消費，進而降低成長減速風險。整體來說，通膨減緩趨勢可望進一步提振整體經濟與市場環境。

已開發市場以美國為例，趙耀庭認為隨著政策制定者實現「顛簸著陸」，預計下半年可能會出現一些疲軟，但經濟活動仍將保持韌性，隨著時序進入2024年，預期經濟成長前景將隨著復甦更加明確。至於歐元區和英國則可能會遵循與美國類似的模式，但時間較為落後。

相較於已開發市場，中國大陸除處於經濟週期的初期外，解封帶動了大陸經濟顯著復甦成長，以服務業活動回溫最明顯，只是全球成長放緩造成工業生產和出口疲軟，因此復甦速度不如預期。

但趙耀庭表示，儘管如此，大陸仍然是一個亮點，通膨穩定且貨幣政策維持寬鬆，下半年可望加速成長，只是大陸2023年後的成長前景較難以確定，政策官員必須制定政策來重振不動產市場，並抵銷不利的人口結構。

他認為，短期經濟動能可能更為重要，中國央行（人民銀行）近年採取寬鬆政策，同時聯準會積極緊縮，結果之一就是美中兩國的貨幣供給成長走勢將出現顯著分歧，這代表大陸經濟與獲利 動能更出色，若以貨幣情勢當作未來經濟表現指標，大陸則已蓄勢待發，預期人行將在2023年剩餘時間內維持寬鬆政策。

他認為，市場期盼大陸推出經濟刺激政策，但預料短期內很難出現單一政策帶動，即使可透過「一招見效」刺激房市，但大陸應不會這樣做，房市相關刺激預計也不會出爐，應會是漸進式推出財政貨幣刺激政策的可能性較高，也可能提前動用2024年舉債額度以刺激經濟。

對於陸股看法，他則說，大陸股市價值已經來到谷底，預料在下半年可望迎頭趕上，未來可漸漸看好陸股前景。

展望下半年，在顛簸著陸的基礎情境下，股票佈局方面相對偏好大陸以及成長股與品質股（尤其是科技、消費性產品和服務）；在固定收益佈局上，防禦性資產類別如高品質公司債具備誘人的投資機會。整體而言，趙耀庭認為，目前各經濟體正處於政策高峰期，通膨減緩是現在進行式，全球經濟短暫的放緩正在發生，只是市場可能很快就會忘記這段插曲，並開始反映未來的經濟復甦，然地緣政治仍舊會是揮之不去的潛在風險，仍需保持警惕並密切留意經濟數據。