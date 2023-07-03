《華爾街日報》(WSJ)援引美國和歐洲官員的說法稱，美國正在考慮向烏克蘭提供「陸軍戰術飛彈系統」(ATACMS)，這是一種可以用M142海馬斯系統(HIMARS)發射的對地打擊飛彈，射程達到300公里，可直擊克里米亞。烏克蘭獲得足夠數量後，遠程打擊能力將增強十倍以上。

美國很長一段時間，不願提供烏克蘭這款飛彈，仍然是擔心造成俄羅斯的瘋狂報復，增加戰爭擴大化的風險。不過英國在此前已經向烏克蘭提供「風暴影」巡弋飛彈，其射程與ATACMS相似，而俄羅斯的反應平平，這使美國較有勇氣提供相似性能的武器。

風暴影在加入戰場後，高效率的打擊俄羅斯後方的重要目標，包括彈藥庫與機場，但是最大的一個目標，是連通克里米亞與赫爾松州的瓊哈爾大橋(Chonhar bridge)，直接把橋面炸破一個大洞。

一套發射箱可以安裝2枚ATACMS飛彈。 (圖/美國陸軍)

既然風暴影已經威力十足，為何烏克蘭仍然期待獲得 ATACMS呢? 因為風暴影必須由戰鬥機搭載，目前烏克蘭未取得空優，戰鬥機執行任務的風險仍然很高，而 ATACMS可以利用海馬斯載台發射，安全程度較高，發射效率也更好。

ATACMS的彈徑610公釐，長度4公尺，根據形號不同，射程在160~300公里之間，威力與射程都優於海馬斯制式的227公釐火箭彈， 它的直徑更大，一套海馬斯發射器只能安裝2枚ATACMS，

製造商洛克希德馬丁公司表示，「ATACMS 是一種戰區遠程打擊飛彈，是作戰指揮官最希望擁有的縱深戰鬥即時火力。」

據Politico報導，洛馬公司在過去 20 年生產了約4000枚ATACMS，一些已出售給盟國，美國自身庫存有數百枚。

上週，烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫少將(Kirill Budanov)當被問及「是否將獲得 ATACMS？」他的回應是「已接近了。」