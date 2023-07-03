過往天馬操演都在九棚沙漠舉行，今年配合規畫移師至枋山訓場。（季志翔攝）

拖式飛彈精準命中目標。（季志翔攝）

國軍目前使用的拖式飛彈為「拖二A」，採較為傳統的銅線導引，並以直射方式攻擊，穿甲厚度為102.5公分。（季志翔攝）

國軍「天馬操演」今年首度移至屏東枋山加祿堂舉行，由第四作戰區納編各部隊，進行拖式2型反戰車飛彈實彈射擊，打擊海面目標，發揮不對稱戰力。陸軍步兵訓練指揮部少校教官黃介宏表示，此次操演改為車裝三腳架射擊，機動性更高，能靈活轉移陣地並提早預警敵人攻擊，能更有效地執行戰術。

過往天馬操演都在九棚沙漠舉行，今年配合規畫移師至枋山訓場，由第四作戰區成立操演指揮部，納編陸軍裝甲542旅、564旅、機步269旅、234旅、花防部、步訓部以及海軍陸戰99旅進行實彈射擊。

黃介宏說明，今年各駐地參與操演的官兵都是首度參與，可能出現未命中目標、脫靶等情況，原因包括平衡翼、陀螺儀作動失效、導線斷裂等，後續會整理原因並檢討改進。

拖式飛彈是目前各國廣泛使用的反坦克導引飛彈，又號稱「坦克殺手」，黃介宏表示，其越水最大射程為3750公尺，比標槍飛彈更遠，並採半自動導引射擊模式，射手透過光學瞄準具追蹤極限控導引方式，可修正、改變彈道，精準命中目標。

拖式飛彈特點為操作容易、拆裝迅速，並可安裝至各型車輛或直升機上運用。昨日便一改過去的地裝三腳架方式，以車裝進行演練。

黃介宏指出，車裝載具機動性高、能快速轉移陣地，以利提早預警敵方攻擊，搭配並執行有效的作戰計畫，便進可攻、退可守。

國軍目前使用的拖式飛彈為「拖二A」，採較為傳統的銅線導引，並以直射方式攻擊，穿甲厚度為102.5公分。

為提升戰力，國軍已對美軍購新型號「拖二B」，具備「頂攻」能力，採用更為先進的無線導引，能有效打擊敵方戰車。