行政院通勤月票（TPASS）1日上路，今(3日)為第一個通勤日，總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦上午赴桃園機場捷運台北車站（A1）視察使用情形，並體驗購買月票、儲值，被認為選舉期間搶打政策牌。粉專「政客爽」提到前幾年雙北推月票時，前交通部長林佳龍曾反對台鐵、機捷和客運參加，姚文智還批像戒嚴時代買票。如今TPASS月票上竟特別寫「行政院」三字，直酸像這種為搶功勞硬要冠名的奇葩政府也是世界奇蹟。

北北基桃1200通勤月票實施後上班首日，桃園市政府交通局長張新福表示，買1200月票乘客增加很多，今天機捷運量預估增加10％。而對同時上路的行政院TPASS，蔡英文表示，通勤月票（TPASS）代表台灣的公共運輸服務達到新的里程碑，三大生活圈月票包括基北北桃、中彰投苗、南高屏等區域，一張票卡就可以搭乘台鐵、捷運、客運，各種交通工具暢行無阻。

政客爽今(3日)發文表示，TPASS通勤月票上路了，然後票面上還要特別寫一個「行政院」，像這種為了搶功勞硬要冠名的奇葩政府，也是世界奇蹟？不過別忘了，幾年前雙北推月票時，民進黨是百般阻擋，現在還出來講林佳龍是最早推月票的，簡直笑死人！「是不是當大家都失憶了？」

政客爽在附圖中提到，過去雙北曾要推交通月票，但林佳龍曾對此曾說，反對台鐵、機捷和客運參加。前綠營台北市議員梁文傑曾質疑雙北推月票稱：這難道不是買票？曾代表民進黨競選台北市長的姚文智也說：像戒嚴時代買票。