柬埔寨選戰開打，該國主要反對黨燭光黨（Candlelight Party ）今年5月失去參選資格後，總理洪森（Hun Sen）領導的柬埔寨人民黨（CPP）極有可能橫掃大選。

柬埔寨將在7月23日舉行全國大選，選出國會125名議員。今次大選共18個政黨參選，包括柬埔寨人民黨、君主主義人民社會黨（又稱奉辛比克黨，Funcinpec）等。

柬埔寨人民黨周六（7月1日）舉行大型造勢活動，為競選掀開序幕。洪森告訴支持者，他將建造更多公路和學校，同時繼續促進經濟增長，提高人民的收入。他也誓言剷除「試圖煽動民族分裂、社會混亂和政治不穩定的敵對勢力」。他說，「如果柬埔寨人民黨獲勝，柬人民就是贏家。」

柬埔寨國會近期通過新法，規定那些沒有投票的人今後不能擔任公職。燭光黨被指沒有正確提交參選文件，5月15日被選舉委員會撤銷參加7月23日全國大選的資格。燭光黨提出上訴，遭柬埔寨憲法理事會駁回。憲法理事會稱，那是最終決定，燭光黨不能再上訴。

燭光黨成立一年多，前身是柬埔寨救國黨（CNRP），是柬埔寨受歡迎的反對派，但在2017年被柬埔寨最高法院下令解散。洪森領導的柬埔寨人民黨在隔年的大選中，贏得了國會所有125個議席。救國黨多名前黨員被拘留或被判有罪，其中多人在當局的鎮壓下流亡。

據英國《衛報》早前報導，柬埔寨人民黨幾十年來掌握該國政權，70歲的洪森，打著「民主國家」的旗號實施獨裁統治。洪森掌權長達38年，外界推測他將在本屆選舉後，讓他的長子、陸軍總司令洪馬內（Hun Manet）出任新總理。